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Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
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  • Опубликована сегодня в 3:31

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов под именами "Ленинград" и "Сталинград", называя эти названия "громкими".

Как сообщает N-TV, глава российского государства ставит "высокие цели" в Арктике, а ледокольный флот должен укрепить возможности России в этом регионе.

В публикации отмечается, что Россия, обладая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на ресурсы полезных ископаемых в Арктике.

26 января Путин одобрил начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 под названием "Ленинград". В церемонии закладки, прошедшей на верфи "Балтийского завода", присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.

Президент также объявил, что в 2025 году в России будет начато строительство атомного ледокола "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 считаются самыми крупными и мощными в мире, способными пробиваться через лед толщиной до трех метров. Они призваны обеспечивать круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. На данный момент полноценно действуют три ледокола этой серии: "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

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