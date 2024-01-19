На заводе в Германии произошла перестрелка

В результате перестрелки в городе Хаген на западе Германии инцидента один человек скончался, а еще двое получили тяжелые травмы от огнестрельных выстрелов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Согласно информации, перестрелка разразилась на территории компании Dörnen Wertstoffe GbmH, занимающейся переработкой вторичного сырья.
"Инцидент привел к гибели одного человека", — отмечено в статье.
Правоохранительные органы находятся на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим. Двое с тяжелыми ранениями уже доставлены в больницу.
"Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции", — добавлено в сообщении.
Напомним, что в ноябре произошла стрельба в школе в Оффенбурге на западе Германии, в результате которой по меньшей мере одна ученица была ранена. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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