Германию назвали "утомленным человеком", которому требуется чашка кофе

Министр финансов Германии Кристиан Линднер охарактеризовал свою страну как "утомленного человека" в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, сообщает газета "Известия".

Таким образом Линднер прокомментировал утверждения о том, что Германия вновь стала "больным человеком Европы". Этот термин был впервые использован в отношении ФРГ в конце 90-х годов XX века, когда в стране наблюдался рост безработицы и снижение экспорта.

Однако министр не согласился с тем, что в настоящее время можно приписать Германии подобный статус. По его мнению, ситуация отличается, поскольку кризис начался после успешного 11-летнего периода.

"Германия является уставшим человеком после короткой ночи", — подчеркнул Линднер.

Он выразил уверенность в том, что немецкая экономика будет продолжать процветать в будущем. Для этого, по словам министра, нужно всего лишь провести "чашку кофе", подразумевая под этим структурные реформы.

15 января издание Bild сообщило, со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ, что в 2023 году ВВП страны уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Основными факторами замедления роста немецкой экономики называются конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также высокая инфляция и рекордные процентные ставки.