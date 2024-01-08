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Число заявок от беженцев в Германии за год выросло на 50%
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  • Опубликована сегодня в 16:38

Число заявок от беженцев в Германии за год выросло на 50%

В 2023 году более 329 тыс. человек подали заявки на получение статуса беженца в Германии, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Этот статистический показатель на 50% выше, чем в 2022 году. Положительные решения были вынесены в 260 тыс. случаях.

Наибольшее количество заявок поступило от граждан Сирии (104 тыс.), Турции (62 тыс.) и Афганистана (53 тыс.). В осенний период 2023 года правительство Германии приняло ряд мер, направленных на ужесточение миграционного законодательства с целью сделать страну менее привлекательной для нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС.

Согласно нововведениям, беженцам теперь требуется прожить 36 месяцев в ФРГ, чтобы иметь право на стандартное социальное пособие, что на 18 месяцев дольше, чем ранее. Пособие будет выплачиваться на дебетовую карту, чтобы иностранцы расходовали средства внутри Германии, а не переводили их за границу. Также предусмотрено сокращение сроков рассмотрения заявок на убежище, а также упрощение процедуры депортации для тех, чьи заявки были отклонены.

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