€24,5 млн на восстановление объектов энергетики выделила Германия

Немецкий государственный банк KfW выделил €24,5 млн компании "Укрэнерго" на восстановление и обеспечение защиты объектов энергетики, по информации от главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. В своем посте в Facebook он отметил, что Правительство Германии предоставило кредит в размере €24 млн и €0,5 млн в виде грантов для повышения стойкости украинской энергетической системы.

Выделенные средства будут направлены на восстановление высоковольтных объектов, создание защитных сооружений и усиление технических связей с энергосистемой Европы. Важно отметить, что "Укрэнерго" ранее уже получила более €220 млн от Германии в виде кредитов и грантов, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" сообщала о получении от правительства Германии через тот же банк KfW €76 млн на защиту объектов энергетики, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой. Министр энергетики Герман Галущенко также высказывал обеспокоенность тем, что более 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, и энергетики не успевают восстановить систему к зиме. Он также жаловался на медленную поставку ремонтного оборудования со стороны Запада. Согласно данным ООН, мощность энергетической инфраструктуры Украины уменьшилась с 37 ГВт до 19 ГВт с февраля 2022 года.