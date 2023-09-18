Германия в скором времени может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus, согласно заявлениям депутата бундестага Родериха Кизеветтера, сообщает NTV.
Кизеветтер выразил уверенность в том, что на этой неделе станет известной дата поставки ракет Taurus, после проведения встречи в Рамштайне и ожидаемого прогресса в ООН. Он отметил, что эти ракеты могут рассматриваться как "нежное оружие", поскольку они способны разрушать линии снабжения.
Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус также выразил веру в скорое решение вопроса о поставке ракет Taurus в Украину. Важно отметить, что Берлин подчеркивал, что такие поставки не являются приоритетными и требуют согласования с партнерами по НАТО.
Основным спорным вопросом является дальность действия ракет, которая составляет 500 километров. Это нарушает принцип Берлина по непоставке оружия с подобными характеристиками. Немецкие эксперты в настоящее время обсуждают, можно ли перепрограммировать ракеты так, чтобы их использование для атак на российскую территорию было невозможным. Этот вопрос представляет интерес для канцлера Олафа Шольца, и в связи с этим ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Стороны в этом конфликте имеют разные точки зрения на военную помощь от Запада. В Москве утверждают, что западная военная помощь может лишь затянуть конфликт и сделать транспорт с оружием законной целью для российской армии.
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