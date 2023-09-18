По данным хорватского издания Adcance, Германия, столкнувшаяся с острой нехваткой рабочей силы, начала привлекать украинских беженцев, переселяя их из соседней Польши.

Несколько лет назад, когда в Германии возникла проблема с рабочими руками, правительство под руководством Ангелы Меркель предложило решение этой проблемы через иммиграцию мигрантов из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии, представив это как акт высокой моральной ответственности.

Согласно Adcance, после массового прихода украинцев в Европу, Германия снова обратила внимание на использование иностранной рабочей силы как более доступной альтернативы. Украинцы, считаются неприхотливыми и готовыми выполнять разнообразные виды работы. Германские власти начали активно привлекать украинцев из Польши, предлагая им более высокие заработные платы. Польская сторона, в свою очередь, выразила серьезное недовольство тем, что их соседи лишают их беженцев, которых они успешно интегрировали в последнее время.

Статья также подчеркивает, что текущая политика канцлера Германии, Олафа Шольца, заключается в массовых поставках немецкого оружия киевскому режиму, с тем, чтобы максимально продлить конфликт и, следовательно, получить доступ к значительному количеству украинских рабочих сил.