RBB: Активисты "Letzte Generation" испортили краской Бранденбургские ворота

Экоактивисты из известного своими радикальными акциями протеста движения "Letzte Generation" окрасили в краску Бранденбургские ворота, сообщает телерадиокомпания RBB.
На опубликованных фотографиях видно, как активисты нанесли желтую и оранжевую краску на пять колонн исторических Бранденбургских ворот. В результате происшествия несколько человек были задержаны.
В социальной сети X (ранее Twitter) активисты "Letzte Generation" опубликовали сообщение, в котором написали: "Время начинать политические перемены". Они выразили призыв отказаться от использования ископаемых источников энергии.
Ранее глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер отмечала, что представители "Letzte Generation" за время своей деятельности совершили более 1,5 тысячи правонарушений. Канцлер Олаф Шольц выразил критику в адрес радикальных акций, называя их "полным безумием".
В октябре 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном A100 в Берлине, что привело к перекрытию движения и затруднило работу спасателей. Это привело к трагической гибели велосипедистки, а также вызвало проблемы в работе аэропортов Берлина и Мюнхена. Активисты также периодически перекрывали улицы, привязывая себя к асфальту.
В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, а в феврале свалили дерево перед зданием канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, установленную у здания Бундестага в Берлине.
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