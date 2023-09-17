Деревянные палки с гвоздями использовлись в Штутгарте во время беспорядков

Беспорядки между сторонниками и противниками правительства Эритреи разразились вчера в немецком Штутгарте, сообщает местная полиция.
Мероприятие, организованное ассоциацией африканской страны, проходило в городе. За несколько часов до начала события неподалеку собралась группа оппозиционно настроенных граждан Эритреи.
Они начали атаковать участников мероприятия и полицейских, используя деревянные палки с гвоздями, металлические пруты, бутылки и камни. В начале событий более 300 офицеров охраняли мероприятие, но после начала столкновений потребовалось привлечь дополнительные силы экстренных служб.
Позднее вечером, после завершения мероприятия, конфликт возобновился, что привело к значительным задержкам в работе общественного транспорта.
"Сегодня мы стали свидетелями эскалации эритрейского конфликта, который разразился на улицах Штутгарта с использованием массового насилия. Масштабы и интенсивность насилия не могли быть предсказаны заранее. Однако благодаря профессиональному вмешательству наших сил, нам удалось задержать практически всех нарушителей", — отметил вице-президент местной полиции Карстен Хёфлер.
Как дополнение, Хёфлер также подчеркнул, что 26 сотрудников правоохранительных органов получили ранения при столкновениях, и он выразил пожелания скорейшего выздоровления им.
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