Канцлер Федеративной Республики Германия, Олаф Шольц, стал объектом критики после того, как он отказался пожать руку главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову во время прошедшего в Индии саммита G20.
Обозреватель издания Focus Ульрих Райтц заявил, что представители Германии попытались изолировать Москву и продемонстрировать, что Россия остается изолированной. Тем не менее, Райтц подчеркнул, что российская изоляция не является реальностью и что Россия все равно будет существовать.
Он назвал это "демонстрацией" и "символической политикой", которая не приведет к конструктивным результатам, приведя в пример сотрудничество России со странами БРИКС.
Ульрих Райтц также выразил уверенность в том, что такое поведение — это "глупая политика слабаков", которая не способствует достижению соглашений. Он добавил, что вместо этого должны быть предприняты усилия для поиска взаимопонимания с Россией.
Он заключил, что поведение Олафа Шольца и Анналены Бербок не соответствует дипломатическим нормам и что они должны были бы стремиться к поиску общих точек с российской стороной.
Саммит G20 в Нью-Дели завершился подписанием декларации всеми странами "Большой двадцатки". Светлана Лукаш, Шерпа России в "Группе двадцати", отметила, что этот саммит был одним из самых сложных в истории форума из-за разногласий по ряду вопросов, включая Украину, изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
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