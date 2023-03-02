Как сообщает газета Financial Times, военных запасов ФРГ хватит всего на несколько дней настоящей войны, восполнение которых обойдется в €20 млрд.
Издание также полагает о малом проценте вероятности того, что Германия достигнет двухпроцентного уровня расходов на оборону. Для такой цели оборонный бюджет необходимо увеличивать на €10 млрд в год - ранее заявлял глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Напомним, что Министерство финансов ФРГ готово выделить не более 50% от суммы, запрошенной главой оборонного ведомства ФРГ на увеличение бюджета национальных вооруженных сил, и поднять расходы на армию в 2024 году максимум на €5 млрд.
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