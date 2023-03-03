В Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе начались забастовки со стороны работников общественного транспорта. По прогнозам профсоюза Ver.di, в общей сложности ожидается не менее 15 тыс.человек, кто примет активное участие в стачке.

Ранее, 26 февраля, состоялась акция протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ: около тысячи человек требовали закрытия предприятия.