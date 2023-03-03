В Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе начались забастовки со стороны работников общественного транспорта. По прогнозам профсоюза Ver.di, в общей сложности ожидается не менее 15 тыс.человек, кто примет активное участие в стачке.
Ранее, 26 февраля, состоялась акция протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ: около тысячи человек требовали закрытия предприятия.
Al-Ain: Запад обеспокоен тем, что Россия преодолела санкции
В 2023 году ожидается экономический рост
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.