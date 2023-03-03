Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:30

Bild: сотрудники транспорта устроили забастовки в некоторых городах Германии

В Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе начались забастовки со стороны работников общественного транспорта. По прогнозам профсоюза Ver.di, в общей сложности ожидается не менее 15 тыс.человек, кто примет активное участие в стачке.

Ранее, 26 февраля, состоялась акция протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ: около тысячи человек требовали закрытия предприятия.

Мир

МИД РФ: Блинкен солгал о встрече с Лавровым

Американцам это не в первой

Читать полностью

Al-Ain: Запад обеспокоен тем, что Россия преодолела санкции

В 2023 году ожидается экономический рост

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости