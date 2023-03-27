Правительство Германии в скором времени планирует запустить новую платформу, задача которой состоит в объединении желающих принять участие в восстановлении Украины. Об этом говорится на сайте Министерства экономического сотрудничества и развития Германии со ссылкой на министра экономического развития Свенья Шульце.

"Восстановление Украины уже начинается, даже если, к сожалению, конца войны ещё не видно... Это будет гигантская задача, которую правительства не смогут выполнить в одиночку"

Ранее стало известно, сколько средств понадобится Киеву для полного восстановления: по данным Bloomberg со ссылкой на обновлённый расчёт Всемирного банка, сумма доходит до $411 млрд.