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  • Опубликована сегодня в 21:25

Украинские военные завершили обучение в Германии по использованию танков Leopard 2

«Украинские солдаты прошли обучение на Leopard 2», - сообщает газета Zeit, информируя об окончании в Германии тренировочных выездов для украинских военнослужащих, где они учились пользоваться немецкими танками.

В публикации отмечается, что тренировки ВСУ длились на протяжении нескольких недель, а уже сейчас войска готовы в скором времени вернуться к себе на Родину.

Напомним, ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкие танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.

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