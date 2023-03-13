«Украинские солдаты прошли обучение на Leopard 2», - сообщает газета Zeit, информируя об окончании в Германии тренировочных выездов для украинских военнослужащих, где они учились пользоваться немецкими танками.

В публикации отмечается, что тренировки ВСУ длились на протяжении нескольких недель, а уже сейчас войска готовы в скором времени вернуться к себе на Родину.

Напомним, ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкие танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.