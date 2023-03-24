За текущую неделю Украина получила три инженерные машины Dachs, 70 танковых пулемётов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder. На этот раз поставщиком военного сооружения стала Германия. Такая информация поступила от официального сайта Министерства обороны ФРГ.
Ранее Борис Писториус, глава Вооруженных сил Германии, сообщил о скорой поставке киевскому режиму 18-ти немецких и трех португальских танков Leopard 2 модели A6, которая должна осуществиться в марте.
FT: Бразилия предложила создать "мирный клуб" по урегулированию конфликта на Украине
Лидер страны хочет, чтобы в это мировое сообщество также вступил Китай
Песков прокомментировал решение Армении признать свои обязательства перед МУС
Ереван признал Римский статут
Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались работать в России
Лучшие те, кто понимает, "что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина"
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход