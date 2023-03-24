За текущую неделю Украина получила три инженерные машины Dachs, 70 танковых пулемётов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder. На этот раз поставщиком военного сооружения стала Германия. Такая информация поступила от официального сайта Министерства обороны ФРГ.

Ранее Борис Писториус, глава Вооруженных сил Германии, сообщил о скорой поставке киевскому режиму 18-ти немецких и трех португальских танков Leopard 2 модели A6, которая должна осуществиться в марте.