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  • Опубликована сегодня в 18:04

Германия поставила Киеву три инженерных танка Dachs и 70 танковых пулемётов

За текущую неделю Украина получила три инженерные машины Dachs, 70 танковых пулемётов и запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder. На этот раз поставщиком военного сооружения стала Германия. Такая информация поступила от официального сайта Министерства обороны ФРГ.

Ранее Борис Писториус, глава Вооруженных сил Германии, сообщил о скорой поставке киевскому режиму 18-ти немецких и трех португальских танков Leopard 2 модели A6, которая должна осуществиться в марте.

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