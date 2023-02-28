Границы Берлина остались незащищенными из-за очередной помощи Украине: в этот раз Германия передала конфликтующей стороне две системы ПВО Skynex и Skyranger. Об этом сообщил гендиректор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.

«У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине»

По мнению гендиректора, четырех таких систем хватило бы для обеспечения безопасности Берлину, однако сейчас об этом говорить бесполезно.