Logo
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:10

Глава Минобороны ФРГ: конфликт на Украине еще не скоро будет завершен

Борис Писториус, министр обороны Германии, заявил, что не стоит ждать скорого завершения противостояния между Россией и Украиной. Он также добавил, что не видит "победителя" в краткосрочной перспкективе. Об этом политик сообщил перед встречей глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций - я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться»

Ранее Писториус сказал, что Германия не является соучастником конфлкита. Цель страны - продолжать оказывать Киеву необходимую военную помощь.

Мир

Пушилин: на севере от Артёмовска ведутся бои

Если победа последует за российской армией и село Парасковиевка будет взято, то в дальнейшем украинские войска не смогут получать необходимое снабжение из Артёмовска (Бахмута)

Читать полностью

Путин и Лукашенко могут провести встречу 17 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этот день не исключено проведение переговоров между лидерами двух стран

Читать полностью

Общество

Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины

Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко

Читать полностью

Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского

Но не оставил театр и кино навсегда.

Читать полностью

Новости