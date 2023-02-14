Борис Писториус, министр обороны Германии, заявил, что не стоит ждать скорого завершения противостояния между Россией и Украиной. Он также добавил, что не видит "победителя" в краткосрочной перспкективе. Об этом политик сообщил перед встречей глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций - я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться»

Ранее Писториус сказал, что Германия не является соучастником конфлкита. Цель страны - продолжать оказывать Киеву необходимую военную помощь.