Борис Писториус, министр обороны Германии, заявил, что не стоит ждать скорого завершения противостояния между Россией и Украиной. Он также добавил, что не видит "победителя" в краткосрочной перспкективе. Об этом политик сообщил перед встречей глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.
«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций - я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться»
Ранее Писториус сказал, что Германия не является соучастником конфлкита. Цель страны - продолжать оказывать Киеву необходимую военную помощь.
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