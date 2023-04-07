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  • Опубликована сегодня в 9:28

В Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, связанных с событиями на Украине

По предварительным данным Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ известно, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали свыше 6 тысяч преступлений, которые так или иначе связаны с конфликтом на Украине. Такой показатель приходится с начала проведения Россией 24 февраля 2022 года специальной военной операции.

Большинство совершенных беззаконий произошло в первые две недели после начала боевых действий и имело антироссийскую направленность. Однако после преобладали преступления в отношении выходцев с Украины.

Основные приины арестов - оскорбления, повреждение имущества, различные формы вандализма, насилие.

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