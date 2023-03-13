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  • Опубликована сегодня в 18:43

Армии ФРГ не хватает военного оснащения

Вооруженные силы ФРГ, или как их еще называют, бундесверы обделены качественной амуницией: военной экипировкой, приборами ночного видения и радиооборудованием. Об этом сообщила уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в эфире телеканала NTV.

«В бундесвере не хватает всего»

Политик также добавила, что такая избыточность мешает обучению солдат, в связи с чем правительству ФРГ в срочном порядке необходимо принять меры с целью улучшить обеспечение армии.

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