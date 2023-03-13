Вооруженные силы ФРГ, или как их еще называют, бундесверы обделены качественной амуницией: военной экипировкой, приборами ночного видения и радиооборудованием. Об этом сообщила уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в эфире телеканала NTV.

«В бундесвере не хватает всего»

Политик также добавила, что такая избыточность мешает обучению солдат, в связи с чем правительству ФРГ в срочном порядке необходимо принять меры с целью улучшить обеспечение армии.