ФРГ планирует использовать терминалы по приёму сжиженного природного газа (СПГ) для импорта водорода, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы будем использовать наши СПГ-терминалы для импорта водорода»

Ранее, 5 марта, премьер-министр Германии сообщил о независимости ФРГ от поставок российского газа, нефти и угля.