ФРГ планирует использовать терминалы по приёму сжиженного природного газа (СПГ) для импорта водорода, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы будем использовать наши СПГ-терминалы для импорта водорода»
Ранее, 5 марта, премьер-министр Германии сообщил о независимости ФРГ от поставок российского газа, нефти и угля.
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Список пополнили такие территории, как Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
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