Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца осталось без одного дерева: активисты экологического движения Last Generation спилили деревянистое растение в знак протеста против вырубки лесов.
"Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина"
Стоит заметить, что такой необычный шаг публика подвергла критике. Люди начали в шутку предлагать абсудрные решения других общественных проблем: например, убивать некоторые населения, чтобы бороться с демографическим кризисом.
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