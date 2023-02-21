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  • Опубликована сегодня в 14:31

Экоактивисты срубили дерево перед офисом Шольца

Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца осталось без одного дерева: активисты экологического движения Last Generation спилили деревянистое растение в знак протеста против вырубки лесов.

"Каждую минуту молча вырубается 42 футбольных поля леса, важного накопителя углерода для нашего будущего. Бизнес и политика пилят ветки, на которых сидит цивилизация. Мы делаем это разрушение видимым в центре Берлина"

Стоит заметить, что такой необычный шаг публика подвергла критике. Люди начали в шутку предлагать абсудрные решения других общественных проблем: например, убивать некоторые населения, чтобы бороться с демографическим кризисом.

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