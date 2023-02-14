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  • Опубликована сегодня в 21:37

Глава Минобороны Германии: поставку Leopard 2 на Украину нельзя назвать успешной

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что состояние танков Leopard 2 не позволяет назвать их поставку Украине успешной. Об этом он сообщил перед заседанием глав Министерств обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Сейчас речь о 14 танках Leopard 2A6 из Германии. В результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон также поставит три A6 — а для маленькой страны-члена НАТО как Португалии это достойный вклад. Дополнительные же поставки сейчас не обсуждаются. Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержано", — отметил Писториус.

Проблема заключается в состоянии и боеготовности танков, а также количестве запчастей, которые Берлин может предоставить украинским боевикам.

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