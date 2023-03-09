Со стороны Грузии на территорию России выстроилась огромная пробка из автомобилей. Об этом сообщает портал TourDom.
Длина затора составляет 1,5 км. Автомобили скопились у контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс".
"Стоим в пять рядов, — рассказал изданию один из них. — Все перекрыли, все лезут, как хотят. Ну, это просто бардак со стороны людей, которые уезжают", — отметили автолюбители.
Как отмечает издание, причиной тому стали массовые беспорядки, которые вспыхнули в Тбилиси.
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