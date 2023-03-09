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  • Опубликована сегодня в 13:49

На границе России и Грузии скопилась пробка длиной в 1,5 км

Со стороны Грузии на территорию России выстроилась огромная пробка из автомобилей. Об этом сообщает портал TourDom.

Длина затора составляет 1,5 км. Автомобили скопились у контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс".

"Стоим в пять рядов, — рассказал изданию один из них. — Все перекрыли, все лезут, как хотят. Ну, это просто бардак со стороны людей, которые уезжают", — отметили автолюбители.

Как отмечает издание, причиной тому стали массовые беспорядки, которые вспыхнули в Тбилиси.

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