Со стороны Грузии на территорию России выстроилась огромная пробка из автомобилей. Об этом сообщает портал TourDom.

Длина затора составляет 1,5 км. Автомобили скопились у контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс".

"Стоим в пять рядов, — рассказал изданию один из них. — Все перекрыли, все лезут, как хотят. Ну, это просто бардак со стороны людей, которые уезжают", — отметили автолюбители.

Как отмечает издание, причиной тому стали массовые беспорядки, которые вспыхнули в Тбилиси.