Грузинские митингующие планируют продолжить участие в беспорядках несмотря на то, что закон об иностранных агентах был отозван. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Цотнэ Коберидзе заявил о проведении новой акции в четверг, 9 марта.