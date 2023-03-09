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  • Опубликована сегодня в 12:31

Грузинские оппозиционеры планируют продолжить протестные акции

Грузинские митингующие планируют продолжить участие в беспорядках несмотря на то, что закон об иностранных агентах был отозван. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Цотнэ Коберидзе заявил о проведении новой акции в четверг, 9 марта.

"Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада.Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект", — отметил оппозиционер.

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