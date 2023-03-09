Грузинские митингующие планируют продолжить участие в беспорядках несмотря на то, что закон об иностранных агентах был отозван. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Цотнэ Коберидзе заявил о проведении новой акции в четверг, 9 марта.
"Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада.Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект", — отметил оппозиционер.
В Приднестровье предотвратили теракт против главы республики
Но у них ничего не вышло
Пригожин сообщил о взятии села Дубово-Василевка к северу от Бахмута
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии населенного пункта Дубово-Василевка бойцами частной военной компании.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
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