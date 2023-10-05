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МИД Грузии выразил беспокойство по поводу создания российской военной базы в Абхазии
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  • Опубликована сегодня в 16:21

МИД Грузии выразил беспокойство по поводу создания российской военной базы в Абхазии

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность заявлением президента Абхазии о создании пункта базирования ВМФ России в Очамчырской бухте.

Грузия также выразила негодование по поводу включения абхазского региона в интеграционные процессы, инициированные Россией.

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