МИД Грузии выразил беспокойство по поводу создания российской военной базы в Абхазии

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность заявлением президента Абхазии о создании пункта базирования ВМФ России в Очамчырской бухте.

Грузия также выразила негодование по поводу включения абхазского региона в интеграционные процессы, инициированные Россией.