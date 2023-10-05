МИД Грузии выразил беспокойство по поводу создания российской военной базы в Абхазии

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность заявлением президента Абхазии о создании пункта базирования ВМФ России в Очамчырской бухте.
Грузия также выразила негодование по поводу включения абхазского региона в интеграционные процессы, инициированные Россией.
Бывшие лидеры Нагорно-Карабаха арестованы по обвинениям в терроризме
Им грозит до 14 лет тюремного срока.
Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе
Ариндам Багчи выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе.
Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля.
Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо
Певец и композитор успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.