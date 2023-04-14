Начальник Генштаба ВС России Герасимов: внезапная проверка ТОФ проводится в три этапа

Непредвиденная проверка Тихоокеанского флота России, которая началась 14 апреля, будет проводиться в три этапа. Об этом сообщает начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

"Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная""

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу заявил об осуществлении ракетных запусков для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника в ходе проверки ТОФ.