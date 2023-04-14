Начальник Генштаба ВС России Герасимов: внезапная проверка ТОФ проводится в три этапа

Непредвиденная проверка Тихоокеанского флота России, которая началась 14 апреля, будет проводиться в три этапа. Об этом сообщает начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
"Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная""
Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу заявил об осуществлении ракетных запусков для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника в ходе проверки ТОФ.
Орбан: Европа оплачивает украинские пенсии, здравоохранение и образование
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.
В США предложили жестко реагировать на неосторожное обращение с секретными документами
Члены американского конгресса предлагают сокращать пенсий высокопоставленным чиновникам и президентам США, а также вводить штрафы и лишать доступа в случае неосторожного обращения с секретными документами. Об этом сообщают американские медиа.
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