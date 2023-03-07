Рабочая поездка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из Польшы плавно перетекает на Украину: пролитик прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом восточноевропейской страны Владимиром Зеленским и обсудить с ним вопрос по продлению зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Напомним, ранее стало известно, что Украина ведет переговоры по продлению зерновой сделки без участия России.