В январе 2023 года генерал-лейтенант Евгений Никифоров был назначен командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), ранее он был временно исполняющим обязанности этой должности. Такая информация поступила 17 февраля из ведомства Минестерства обороны России.

Напомним, командующим ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сменив на этом посту генеарала Александра Лапина.