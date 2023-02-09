На пост генерального директора Третьяковской галереи назначили директора Политехнического музея Елену Проничеву. Бывший руководитель, Зельфира Трегулова, оставила должность в связи с окончанием срока трудового контракта. Об этом стало известно на пресс-службе Министерства культуры РФ.

Как отметили в ведомстве, Проничевой предстоит "сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов".

Напомним, что Зельфира Трегулова возглавляла Государственную Третьяковскую галерею на протяжении 8 лет, с 2015 года.