Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2023 : 70,8924
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2023 : 75,9087
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:09

Guardian: Англиканская церковь может изменить гендерную принадлежность бога

Англиканская церковь рассматривает возможность применять в отношении бога гендерно-нейтральные термины. Об этом пишет Guardian.

Как указывает газета, после того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать комиссию, которая должна "разобраться с местоимением "он"".

При этом для любых изменений будет необходимо одобрение генерального синода, передает РИА "Новости".

Английская газета также отмечает, что такие изменения в языке будет достаточно трудно реализовать, в особенности в случае с главной христианской молитвой "Отче наш".

Мир

Wall Street Journal: У Китая больше наземных установок для баллистических ракет чем у США

Речь идет о шахтах и передвижных площадках для старта межконтинентальных зарядов.

Читать полностью

Власти Британии планируют ввести новые санкции против России

Европейское государство намеревается ввести ограничения в отношении ряда российских компаний, а также граждан, которые, по мнению британской стороны, входят в окружение Президента России Владимира Путина.

Читать полностью

Общество

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023

Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.

Читать полностью

Новости