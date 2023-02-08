Англиканская церковь рассматривает возможность применять в отношении бога гендерно-нейтральные термины. Об этом пишет Guardian.

Как указывает газета, после того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать комиссию, которая должна "разобраться с местоимением "он"".

При этом для любых изменений будет необходимо одобрение генерального синода, передает РИА "Новости".

Английская газета также отмечает, что такие изменения в языке будет достаточно трудно реализовать, в особенности в случае с главной христианской молитвой "Отче наш".