В России разработали светящийся гель для заживления ран

В российских лабораториях МФТИ и НИЦ "Курчатовский институт" разработан инновационный гель для заживления ран, который светится, указывая на процесс восстановления. Этот пористый материал, основанный на хитозане — природном полимере, и фикоцианине С — белке, извлеченном из водорослей спирулины, обладает высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Способность материала к флуоресценции используется для мониторинга эффективности заживления ран, сообщает Газета.Ру.
Яна Сергеева, старший научный сотрудник лаборатории глубокой переработки биомассы отделения биоэнергетики НБИКС-природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт", подчеркнула, что фикоцианин С обладает антиоксидантными, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами, что делает его перспективным компонентом для материалов, способствующих заживлению ран.
Высокопористый хитозан использован для регулирования высвобождения фикоцианина С на рану, обеспечивая умеренное и длительное воздействие. В опытах invitro было показано, что около 50% вещества высвобождается в течение первого часа, а максимальная концентрация достигается через пять-семь часов и остается стабильной в течение последующих 19 часов.
Процесс заживления ран с использованием геля с фикоцианином С был успешно визуализирован с использованием оптической томографии, позволяя получать изображения животного со светящейся областью раны. Это предоставляет метод для оценки успешности процесса заживления на основе изменений в области и интенсивности флуоресценции. В будущем планируется проведение экспериментов на лабораторных животных для подтверждения биосовместимости материала и дополнительной оценки его ранозаживляющих свойств.
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