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  • Опубликована сегодня в 20:33

В Госдуме предлагают вернуться к сезонному переводу часов на летнее и зимнее время

Депутат Государственной думы России Михаил Матвеев разработал законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ был направлен на заключение правительству страны. Парламентарий предложил отменить правило, согласно которому перевод время не осуществляется.

"В целях рационального использования светлого времени суток на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад", — отмечается в законопроекте.

Напомним, предложение депутата раньше действовало на территории страны, но было отменено в 2014 году.

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