Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, запрещается продажа вейпов, в том числе без содержания никотина, а также расходников к ним несовершеннолетним гражданам.