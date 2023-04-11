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  • Опубликована сегодня в 15:47

ГД РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете вейпов для несовершеннолетних

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, запрещается продажа вейпов, в том числе без содержания никотина, а также расходников к ним несовершеннолетним гражданам.

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