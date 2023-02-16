Государственная дума России приняла во втором и третьем чтении закон, ограничивающий употребление иностранных слов, когда русский язык используется в качестве государственного. Об этом сообщили в законодательном органе страны.

Русский язык как государственный должны использовать органы власти и чиновники, также язык является обязательным для делопроизводства в организациях любых форм собственности.

Исключения коснуться тех слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.