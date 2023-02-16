Государственная дума России приняла во втором и третьем чтении закон, ограничивающий употребление иностранных слов, когда русский язык используется в качестве государственного. Об этом сообщили в законодательном органе страны.
Русский язык как государственный должны использовать органы власти и чиновники, также язык является обязательным для делопроизводства в организациях любых форм собственности.
Исключения коснуться тех слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.
Лидеры Украины и Казахстана провели телефонный разговор
Президент Казахстана пытается усидеть на двух стульях?
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.