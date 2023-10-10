Экономическая обозревательница Патрисия Коэн, в статье для газеты The New York Times, отмечает, что российская экономика, даже спустя полтора года с момента введения санкций Западом, продемонстрировала удивительную стойкость и способна превзойти Европейский Союз и Соединенные Штаты по темпам роста ВВП.
Коэн указывает на то, что Россия смогла найти новых покупателей для своих энергетических ресурсов и активно инвестирует в свою экономику. Эти меры позволили не только удовлетворить потребности фронта и обороны, но также обеспечили рабочие места для многих граждан, а также увеличили еженедельные выплаты.
Министерство экономического развития России повысило свой прогноз по росту ВВП до 2,8% на текущий год, в то время как Центральный банк прогнозирует рост экономики на уровне 1,5-2,5% в текущем году. Эти показатели, по мнению автора, свидетельствуют о стойкости и перспективах российской экономики.
Сравнивая с прогнозами для Европы и США, статья отмечает, что Еврокомиссия повысила прогноз роста реального ВВП Евросоюза на текущий год, а Федеральная резервная система США также увеличила свой прогноз для американской экономики на 2023 год.
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