Глава комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил, что в стране не планируется проведение мобилизации. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".
Ранее парламентарий рассказал о поправках, которые будут вноситься в закон о едином реестре военнообязанных.
Вопрос будет рассматриваться на заседании Госдумы во вторник, 11 апреля. Поправки предполагают внедрение новых мер для уклонистов от призыва в армию.
Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине
У политика состоится встреча с премьер-министром страны и его замом Джастином Трюдо и Христей Фриланд
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела