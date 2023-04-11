Глава комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил, что в стране не планируется проведение мобилизации. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

Ранее парламентарий рассказал о поправках, которые будут вноситься в закон о едином реестре военнообязанных.

Вопрос будет рассматриваться на заседании Госдумы во вторник, 11 апреля. Поправки предполагают внедрение новых мер для уклонистов от призыва в армию.