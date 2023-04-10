Государственная дума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.
Изменения призваны исправить недостатки, выявленные в 2022 году. Новая система будет ориентирована на человека. Вероятность ошибок будет сведена к минимуму.
Единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает систему прозрачной.
Нож в спину Украины: Польша сократила импорт зерна из Незалежной
Польша ударила в спину Украине, сократив импорт украинского зерна в связи с протестами польских фермеров. Об этом саркастически заявил украинский политолог Олег Соскин.
NBC: Байден не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы
Однако он намерен переизбираться в 2024 году
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.