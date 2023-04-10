Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 81,7441
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 89,1737
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:51

Госдума рассмотрит поправки в закон о едином реестре военнообязанных

Государственная дума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.

Изменения призваны исправить недостатки, выявленные в 2022 году. Новая система будет ориентирована на человека. Вероятность ошибок будет сведена к минимуму.

Единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает систему прозрачной.

Мир

Нож в спину Украины: Польша сократила импорт зерна из Незалежной

Польша ударила в спину Украине, сократив импорт украинского зерна в связи с протестами польских фермеров. Об этом саркастически заявил украинский политолог Олег Соскин.

Читать полностью

NBC: Байден не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы

Однако он намерен переизбираться в 2024 году

Читать полностью

Общество

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Читать полностью

Новости