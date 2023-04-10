Государственная дума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.

Изменения призваны исправить недостатки, выявленные в 2022 году. Новая система будет ориентирована на человека. Вероятность ошибок будет сведена к минимуму.

Единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает систему прозрачной.