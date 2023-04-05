В Государственную думу России внесен законопроект о длинных майских выходных за счет сокращения новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был подготовлен партией "Новые люди", он предусматривает перенос на май четырех январских праздников. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что если предложение будет оперативно поддержано. то уже в 2023 году граждане страны смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая.

При этом в 2024 году январские праздники будут проходить с 1 по 3 января и 7 января. А майские с 1 по 9 мая без перерывов.