В Государственную думу России внесен законопроект о длинных майских выходных за счет сокращения новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект был подготовлен партией "Новые люди", он предусматривает перенос на май четырех январских праздников. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что если предложение будет оперативно поддержано. то уже в 2023 году граждане страны смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая.
При этом в 2024 году январские праздники будут проходить с 1 по 3 января и 7 января. А майские с 1 по 9 мая без перерывов.
Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы на Украине
Лукашенко сам должен объяснить свои слова
Рябков: Россия и США находятся в стадии горячего конфликта
Отношения между странами потерпели крах
Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.
Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний
GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.