Государственная дума России приняла в трех чтениях законопроект о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, согласно поправкам предусматривается ужесточение наказания за терроризм и диверсионную деятельность.

Еще одна новелла предусматривает уголовное наказание с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организациях, в которых Российская Федерация не принимает участие.

Напомним, на сегодняшний день за государственную измену предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.