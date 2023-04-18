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  • Опубликована сегодня в 15:19

ГД РФ приняла законопроект о пожизненном наказании за госизмену

Государственная дума России приняла в трех чтениях законопроект о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, согласно поправкам предусматривается ужесточение наказания за терроризм и диверсионную деятельность.

Еще одна новелла предусматривает уголовное наказание с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организациях, в которых Российская Федерация не принимает участие.

Напомним, на сегодняшний день за государственную измену предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.

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