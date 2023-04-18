Государственная дума России приняла в трех чтениях законопроект о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, согласно поправкам предусматривается ужесточение наказания за терроризм и диверсионную деятельность.
Еще одна новелла предусматривает уголовное наказание с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организациях, в которых Российская Федерация не принимает участие.
Напомним, на сегодняшний день за государственную измену предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.
Поддубный: в ходе СВО ликвидирован известный неонацист Сергей Лемец
В боевых действиях Лемец принимал участие с 2014 года
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.