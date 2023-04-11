Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Государственная дума России рассмотрит поправки в закон о воинском учете. Сделано это будет с целью более эффективной и прозрачной работы в данном вопросе.
Помимо прочего, нововведения будут предусматривать меры ответственности за уклонение от призыв.
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