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  • Опубликована сегодня в 17:09

«Газпром»: Европа успешно прошла отопительный сезон благодаря погоде

В "Газпроме" признали, что Европа успешно прошла сезон отбора газа для подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Заполненность хранилищ сохраняется на уровне 55%. Преодолеть трудности позволила погода, считают в компании, однако нет гарантий, что им также повезет в отопительный сезон 2023-2024 годов.

Стоит отметить, что объем активного газа в ПХГ Европы на 16 апреля составляет 56,6 млрд кубометров, данный показатель на 1,4 млрд меньше, чем на тоже число в 2020 году.

В "Газпроме" не уверены, что Европе удастся довести уровень закачки газа до максимальных 97,6 млрд кубометров.

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