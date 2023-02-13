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  • Опубликована сегодня в 22:03

В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт

Экономист Евгений Кынев выразил мнение, что болгарская компания "Булгаргаз" может отказаться от выплате России неустойки по газовому контракту. Об этом сообщает портал "24 часа".

По словам Кынева, "Газпром" якобы не выполнил свои обязательства, поэтому София может не выполнять свои.

"Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным цeнам или нет: нужно знать, какой в тот период была цена в рублях и во что обошлись бы операции с российской валютой, тaк как посредника стало два — от биржи и банка", — отметил эксперт.

Напомним, с 27 апреля 2022 года "Газпром" принял решение о приостановке действий контракта с "Булгаргаз". Причиной тому стало нежелание компании оплачивать газ в рублях.

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