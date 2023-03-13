Проект российского газового хаба в Турции находится на стадии юридического оформления и обсуждения различных деталей, вопрос инвестиций с российской стороной не обсуждался. Заявил источник, знакомый с развитием ситуации.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос о предложенном Россией "газовом хабе" в Турции будет вынесен на повестку парламента в ближайшие дни. Предполагается, что депутаты внесут поправки в один или два закона, после чего правовая составляющая проекта приобретет законченный вид, передает РИА "Новости".
По словам источника, помимо юридического обоснования проекта, в настоящее время стороны обсуждают различные детали. Например, инфраструктурные моменты, вопросы обеспечения пропускной способности газового хаба, диверсификации и многое другое, — отметил респондент.
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