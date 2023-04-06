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  • Опубликована сегодня в 19:56

FT: членство Украины в НАТО невозможно в скором времени

Вступление Украины в НАТО бессмысленно рассматривать в краткосрочной перспективе, с этим согласны все страны, входящие в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Financial Times.

"Все участники - члены альянса согласны с тем, что членство [Украины] не является краткосрочным вариантом и не может серьёзно обсуждаться, пока идёт война"

На данный момент, как заявляет газета The Wall Street Journal, НАТО в поиске утешительного приза для Украины: недавно Финляндия вступила в Североатлантический альянс, а киевский режим всё еще остается в подвешенном состоянии.

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