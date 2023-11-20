Телеканал al Arabiya со ссылкой на минздрав анклава сообщил о произошедшей трагедии. Из эвакуированных 30 новорожденных недоношенных детей, которых спасали из больницы Аш-Шифа, не смогли пережить поездку 8.
- Восемь недоношенных новорожденных, эвакуированных из больницы "Аш-Шифа", погибли, - говорится в официальном сообщении.
Дети находились в специальных инкубаторах, а перевозили их в медицинские учреждения в Египте. До этого власти Израиля за час предупредили руководство больницы, чтобы у него была возможность увести больных. Больницу в общей сложности покинуло 450 пациентов и 5 тысяч человек, прятавшихся в бомбоубежищах здания.
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