Минздрав Сектора Газа призывает открыть коридор для доставки медицинской помощи

Министерство здравоохранения в Секторе Газа призывает соответствующие власти обеспечить безопасный коридор для доставки неотложной медицинской помощи в больницы, так как в регионе возникла критическая нехватка медикаментов.

Сообщается, что запасы медикаментов исчерпаются в ближайшие несколько дней, и единственная больница в Бейт-Хануне вынуждена была приостановить свою работу из-за обстрелов.