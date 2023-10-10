Минздрав Сектора Газа призывает открыть коридор для доставки медицинской помощи

Министерство здравоохранения в Секторе Газа призывает соответствующие власти обеспечить безопасный коридор для доставки неотложной медицинской помощи в больницы, так как в регионе возникла критическая нехватка медикаментов.
Сообщается, что запасы медикаментов исчерпаются в ближайшие несколько дней, и единственная больница в Бейт-Хануне вынуждена была приостановить свою работу из-за обстрелов.
Боевики из группировки ХАМАС не сумели проникнуть на территорию Израиля в ночь на вторник
В настоящее время нет столкновений, и в ночь не было зафиксировано проникновений террористов.
Риши Сунак: в событиях в Израиле нет баланса, и я на стороне Израиля
Не следует говорить о соблюдении баланса при оценке действий палестинцев и израильтян.
Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры
Певица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.