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Минздрав Сектора Газа призывает открыть коридор для доставки медицинской помощи
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  • Опубликована сегодня в 8:07

Минздрав Сектора Газа призывает открыть коридор для доставки медицинской помощи

Министерство здравоохранения в Секторе Газа призывает соответствующие власти обеспечить безопасный коридор для доставки неотложной медицинской помощи в больницы, так как в регионе возникла критическая нехватка медикаментов.

Сообщается, что запасы медикаментов исчерпаются в ближайшие несколько дней, и единственная больница в Бейт-Хануне вынуждена была приостановить свою работу из-за обстрелов.

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