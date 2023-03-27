Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричесвский заявил, что для восстановления "Северных потоков" потребуется решения стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, со стороны западных стран должны наблюдаться экономические и политические предпосылки.
На данный момент судьба российских трубопроводов трудно предсказуема. Тем не менее, как отмечают специалисты, восстановить объекты можно.
Места разрывов находятся на глубине около 100 метров, это позволяет проводить здесь технические работы.
Напомним, ранее Биричевский заявил, что Россия может потребовать компенсацию за теракт, устроенный на газопроводах.
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