Известный американский журналист Сеймур Херш обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он поддерживает усилие США по сокрытию диверсии на "Северных потоках".

По словам журналиста, даже если Шольц не знал о том, что Вашингтон готовится взорвать трубопроводы, он с осени 2022 года делал все, чтобы помочь США в том, чтобы никто не узнал правду.

Напомним, в феврале 2023 года американский журналист Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что Соединенные Штаты устроили террористический акт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".