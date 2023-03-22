Известный американский журналист Сеймур Херш обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он поддерживает усилие США по сокрытию диверсии на "Северных потоках".
По словам журналиста, даже если Шольц не знал о том, что Вашингтон готовится взорвать трубопроводы, он с осени 2022 года делал все, чтобы помочь США в том, чтобы никто не узнал правду.
Напомним, в феврале 2023 года американский журналист Херш опубликовал расследование, в котором доказал, что Соединенные Штаты устроили террористический акт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
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