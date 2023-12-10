Начиная с сентября, после летнего трехмесячного перерыва, Нидерланды вернулись к сотрудничеству с РФ. Возобновлены закупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляют российские компании. Ранее Нидерланды заявляли об отказе от закупок, однако всего за месяц власти потратили 109 миллионов евро, получив взамен более 211 миллионов кубометров топлива.

Рекордного уровня закупки достигли в ноябре, несмотря на апрельские утверждения министра энергетики Нидерландов Роба Йеттена - тогда он заявлял, что власти активно работают над расторжением соглашений. В результате показатели закупок стали выше по сравнению с периодом декабря 2022 года. Как оправдывается руководство страны, против этого вида топлива нет санкций.