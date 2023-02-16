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  • Опубликована сегодня в 9:35

Москва призвала Вашингтон доказать свою непричастность во взрывах на «Северном потоке»

Власти России призвали США доказать свою непричастность к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает МИД РФ.

"Соединенным Штатам, претендующим на роль источника "истины в последней инстанции", не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу", — отметили дипломаты.

Москва не позволит "замотать" эту историю. Кроме того, подчеркнули в МИД, ничего неизвестно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.

Россия расценивает диверсию на трубопроводах как акт международного терроризма.

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